شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء لبنان فى يوم التمريض العالمى: ننحنى تكريماً لملائكة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حسان دياب، رئيس الحكومة اللبنانية، أطقم التمريض في لبنان بمناسبة يوم التمريض العالمي، وكتب "دياب" رسالة تهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " في يوم التمريض العالمي، ننحني تكريماً لـ"ملائكة الأرض"، ممرضات وممرضين، الذين يخوضون تحديات كبيرة بمواجهة وباء كورونا، بالتعاون مع الجسم الطبي، والإداريين، والعاملين في مختلف المجالات ".



رئيس وزراء لبنان عبر تويتر





وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في رسالته بمناسبه يوم التمريض العالمي، "كونوا فخورين برسالتكم، لأننا فخورين بوجودكم معنا، درع وقاية ورعاية للمرضى والمصابين، بالأمس واليوم وغداً.. ودائماً. وردة بيضاء لكل ممرضة وممرّض لعلّنا نستطيع شكركم".

ويحتفل العالم، باليوم العالمى للتمريض، يوم 12 مايو للاحتفال بيوم الممرضات، والذى يوافق الذكرى السنوية لميلاد فلورنس نايتينجيل، بداية منذ أن تم اختيار هذا التوقيت فى يناير عام 1974، وفى كل عام، تستعد كافة دول العالم لإحياء هذا اليوم، تقديرا لجهود التمريض فى المنظومة الطبية.

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وكان قد قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن بلاده لم يسبق لها أن واجهت كما من الأزمات على النحو الذى تشهده فى الوقت الراهن، وأنه لا يوجد دولة فى العالم واجهت هذا الحجم من المصاعب والأزمات لدى تقديمها طلبا لتلقى المساعدة والدعم من صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة اللبنانية وعدد من الوزراء، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومسئولى المنظمات الدولية والأممية لدى لبنان، لاستعراض أولويات التنمية التى يعتزم لبنان العمل عليها على مدة السنوات الثلاث المقبلة.

وحث دياب، سفراء الدول الأجنبية على دعم لبنان حتى يتسنى للبلاد إطلاق الدورة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية على النحو الذى تسعى إليه الحكومة.

وأشار إلى أن مصرف لبنان المركزى لديه بروتوكول لتمويل المشاريع الصغيرة منذ سنوات، وأنه سيطلب من القطاع المصرفى الانضمام إلى هذا البروتوكول فى إطار خطة تنمية البلاد.