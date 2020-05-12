شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقترح أممى بإسال مستشفيات عائمة لمواجة وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، ألطاف موساني، أن هناك مقترحات أممية بإرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة كورونا، وتحديدا فى محافظتى عدن والمكلا. وفق سبأ.

وناقش موسانى، خلال اجتماع افتراضى مع وزير التخطيط والتعاون الدولي فى الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج، تطوير خطط الاستجابة، وحشد الموارد، وتغطية احتياجات النظام الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وضمن المقترحات، إنشاء غرفة طوارئ لإدارة وتوزيع المساعدات والتدخلات المختلفة للمنظمة وتسهيل وصولها وتنسيق سبل احتواء الجائحة.

وأشار ممثل المنظمة في اليمن، إلى وصول 14 ألف عينة فحص إضافية، و 1100 من المحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.

وجرى التطرق لمساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.

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ومن جهة أخرى قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة رسميا فى اليمن ارتفعت خمسة أضعاف فى غضون أسبوع، وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى اليمن ـ حسبما أفادت "العربية" ـ "إنه في الأسبوع الماضي ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا خمسة أضعاف من سبع حالات".