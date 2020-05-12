شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثانى على التوالى لم تسجل تونس إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وارتفع فى المقابل عدد حالات الشفاء إلى 727، بعد أن سجلت أمس الاثنين 700 حالة شفاء، وقالت وزارة الصحة، إن عدد المصابين يبقى دون تغيير أى فى حدود 1032 حالة، وذلك بعد صدور نتائج 448 تحليلا مخبريا تم إجراؤها أمس الاثنين، حسبما نقلت وكالة" تونس أفريقيا للأنباء".
وتم تسجيل 23 تحليلا إيجابيا كلها لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس من بين 60 تحليلا تم إجراؤها ضمن 448 تحليلا فى إطار متابعة المرضى السابقين.
وتراجع من جهة أخرى عدد المرضى في المستشفيات إلى 7 واستقر عدد الوفيات في حدود 45 حالة، فيما لا تزال 260 حالة حاملة للفيروس قيد المتابعة.
وأكدت وزارة الصحة، أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض ومن بين المخالطين للحالات المؤكدة، مشيرة إلى أنه تم حتى السبت الماضى، إجراء 33266 تحليلا مخبريا.
ودعت الوزارة كافة المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي في كل مناطق البلاد، بما في ذلك ضرورة الحصول على تصريح للتجول، وتطبيق قواعد حفظ الصحة.
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