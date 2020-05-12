شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندى إسرائيلى خلال تنفيذ حملة اعتقالات ضد فلسطينيين قرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل اعلام فلسطينية، في خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل جندي إسرائيلي بعد إلقاء حجر على رأسه الليلة الماضية خلال تنفيذ حملة اعتقالات من قبل قوات الجيش الإسرائيلى في قرية يعبد شمالي غربي جنين، وذلك كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي.



مقتل جندى اسرائيلى

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فلسطينيا عقب دهم وتفتيش منزله فى مدينة الخليل، كما توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فى أراضي الفلسطينيين الزراعية شرق مخيم البريج بقطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع فى المكان، فيما استهدفت بحرية الاحتلال برصاص أسلحتها، الصيادين فى بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة ما ألحق أضرارا في أحد المراكب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.



صورة الجندى الاسرائيلى

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يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي استهداف الصيادين في بحر غزة، والتوغل في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، وإطلاق النار على الصيادين والمزارعين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، مددت أمس الاثنين، قرار اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية "المحتلة" ، ومنع طواقمه من العمل في القدس ، وكافة مناطق "أراضي 48" .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان - في قرار التمديد - أن قناة فلسطين وطواقمها استمرت بالعمل رغم قرار المنع الأول.

يذكر أن شرطة الاحتلال، تواصل ملاحقة طاقم مكتب تلفزيون "فلسطين" في القدس، حيث استدعت مراسلة التلفزيون الصحفية كريستين ريناوي ست مرات خلال الأشهر الستة الماضية، للتحقيق، بادعاء خرقها لقرار وزير الداخلية الإسرائيلي الذي يحظر نشاط تلفزيون فلسطين في مدينة القدس.

وعلى جانب آخر، ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الاثنين، بهدم إسرائيل لمنزل فلسطيني في قرية كوبر في الضفة الغربية تتهمه بالمشاركة في تفجير عبوة ناسفة أدت إلى مقتل إسرائيلية عند نبع ماء في أغسطس الماضي.