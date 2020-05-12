تركيا.. تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

أنقرة/الخليج 365

حيّد الجيش التركي 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا/ي ب ك" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام شمالي سوريا.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الثلاثاء، تم تحييد الإرهابيين الثلاثة من قبل القوات الخاصة التركية (الكوماندو).

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وأكد البيان بأنّ القوات الخاصة التركية لن تسمح للإرهابيين بالتسلل.وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

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