بومبيو: الضم بالضفة الغربية هو قرار سيتخذه "الإسرائيليون"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيبحث مع مسؤولين إسرائيليين، الأربعاء، خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية.

وقال في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" نشرتها الثلاثاء "سنجري بالتأكيد محادثات معهم (المسؤولون الإسرائيليون)، بشأن خططهم وكيف يفكرون في ذلك ... هذا أحد الموضوعات التي سنناقشها بالتأكيد".

وكان بومبيو يرد على سؤال إن كان سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست بيني غانتس، خطط حكومتهما التي ستؤدي اليمين القانونية الخميس، لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال "سبق أن قلت إن هذا قرار سيتخذه الإسرائيليون، أريد أن أفهم كيف تفكر القيادة الجديدة، الحكومة الجديدة حيال هذا الأمر".

وأضاف في إشارة إلى صفقة القرن الأمريكية المزعومة "في النهاية، هذا قرار إسرائيلي؛ بالتأكيد سنشارك أحكامنا حول أفضل طريقة لتنفيذ رؤية السلام التي وافق عليها رئيس الوزراء (نتنياهو)، ونحن سنجري محادثة مفصلة جيدة حول ذلك".

وستستمر زيارة بومبيو إلى إسرائيل عدة ساعات، ولن يستقبله الفلسطينيون الذين يقاطعون الإدارة الأمريكية منذ قرارها نهاية العام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية اليها.

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وقال بومبيو "نأمل أن نتمكن من إقناع القيادة الفلسطينية، بضرورة التعامل مع الإسرائيليين على أساس رؤية السلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة بالأشهر الماضية، أن الضم سيشمل غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وفي موضوع آخر، جدّد بومبيو التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي"ـ مشيرا إلى "بقاء العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية وجميع العناصر الأخرى التي تهدف إلى إقناع النظام الإيراني بالتصرف بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية".

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن قدرة إيران على الاستمرار بالتواجد في سوريا، ودعم منظمة حزب الله اللبنانية "قد تقلصت".وفي شأن آخر، قال بومبيو إن الحزب الشيوعي علِم عن فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، وأنه حاول التعتيم على الأمر.

وأضاف "هذا ما نعرفه على وجه اليقين، لقد نشأ الفيروس في ووهان بالصين، وقد علم الحزب الشيوعي عن هذا الفيروس في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، ولقد مر وقت طويل للغاية قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية ظهور وباء عالمي".

وتابع بومبيو" لقد حاول الحزب الشيوعي الصيني التعتيم على هذا الأمر، لقد حرموا الناس من القدرة على الكلام، ولم يشاركوا هذه المعلومات بسرعة كافية، وخلقوا مخاطر هائلة على العالم، هذه الأمور لا جدال فيها ".

وسبق للولايات المتحدة الأمريكية، أن اتهمت الصين، أكثر من مرة، بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا.

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