إصابة صياد فلسطيني برصاص "مطاطي" إسرائيلي قبالة شواطئ غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أصيب، الثلاثاء، صياد فلسطيني برصاص "مطاطي" أطلقته قوات البحرية الإسرائيلية، أثناء عمله في عرض البحر قبالة شاطئ شمالي قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، مدير لجان الصيادين، في مؤسسة لجان العمل الزراعي بغزة (غير حكومية)، لوكالة "الخليج 365"، إن قوات من سلاح البحرية الإسرائيلية "أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين، ما أدى إلى إصابة الصياد نضال الهسّي (21 عاما)، برصاص مطاطي في اليد".

وأوضح أن "الإصابة جاءت بينما كان الصياد يسعى لكسب رزقه في بحر، شمالي قطاع غزة".

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ولم تصدر وزارة الصحة بغزة توضيحا حول إصابة الصياد؛ كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول الحادث.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات البحرية الإسرائيلية تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم.

وحسب نقابة الصيادين، فإن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة؛ نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

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