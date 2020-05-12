مقتل 4 عناصر من "داعش" في قصف مدفعي شمالي العراق

علي جواد / الخليج 365

قتل 4 من تنظيم "داعش" الإرهابي في قصف لموقعهم شمالي العراق، الثلاثاء، فيما قتل 3 مدنيين في هجومين لمسلحين شمال وشرقي البلاد، وفق مصدرين عسكريين.

وفي تصريح للأناضول، قال سعد محمد، النقيب بقيادة عمليات صلاح الدين (تابعة للجيش)، إن قصفا مدفعيا استهدف موقع لتنظيم "داعش" بمدينة طوزخرماتو، ما أسفر عن مقتل 4 منهم.



وأوضح "محمد" أن مسلحين مجهولين قتلوا فجرًا مؤذن مسجد الصبور (لم يذكر اسمه)، في المدينة ذاتها بمحافظة صلاح الدين (شمال).



من جانبه، أفاد الرائد جميل العبيدي، للأناضول، بأن "عناصر من تنظيم داعش قتلوا عنصرا من قوات الحشد الشعبي (شيعي) وزوجته بمحافظة ديالي (شرق)، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين".



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وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.



وكشفت وزارة الدفاع العراقية، في بيان أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون ثان الماضي.

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