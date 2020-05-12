الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة "يَعبَد" الفلسطينية

جنين/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الثلاثاء، بلدة يَعبَد، بمحافظة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل جندي إسرائيلي في البلدة قبل ساعات.

وقال رائد أبو بكر (أحد سكان البلدة)، في اتصال هاتفي مع وكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية داهمت البلدة بعد الإعلان عن مقتل جندي، وشرعت بمصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة للمحال التجارية، والمنازل.

وذكر الشاهد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجري عمليات تحقيق ميداني واسعة، مع سكان حي "الخَلّة" بالبلدة، الذي قُتل فيه الجندي.

ولفت إلى وجود قوات كبيرة من الجيش في عدة مواقع من البلدة.

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وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الجندي عميت بن إيغال (21 عاما) من وحدة "غولاني"، التي تعتبر من قوات النخبة في المشاة، قُتل صباح الثلاثاء، "نتيجة إصابته بحجر أُلقي على رأسه".

وأضاف إن الجندي أُصيب "خلال عملية لاعتقال فلسطيني في بلدة يَعبَد" بقضاء جنين، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة، ويعتقل أفرادا منها بدعوى أنهم "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.

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