تونس.. "النهضة" تحوّل مكتبها التنفيذي إلى تصريف أعمال

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

أعلنت "حركة النهضة" التونسية رسميا، الثلاثاء، تحويل مكتبها التنفيذي إلى مكتب تصريف أعمال.

جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن مكتب الإعلام والاتصال في الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية بحصة 54 نائبا من أصل 217.

وقالت الحركة إن بيانها التوضيحي يأتي "على إثر ما راج من أخبار بخصوص اعلان رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي حل المكتب التنفيذي، وتوضيحا لهذا الأمر".

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وأفادت بهذا الخصوص: "يهمنا أن نبين أن رئيس الحركة أعلن خلال اجتماع المكتب التنفيذي الأربعاء الماضي عن اعتزامه ادخال تعديلات في تركيبة المكتب استجابة لمتطلبات واستحقاقات المرحلة".

وأوضحت في البيان، أن الغنوشي "أعلن عن تحويل المكتب الحالي الى مكتب تصريف أعمال، ودعا جميع أعضائه إلى مواصلة أعمالهم إلى حين انجاز هذا التحوير ودخوله حيز التنفيذ بعد عرض الموضوع على مجلس الشورى (بمثابة برلمان الحركة) للمصادقة على التركيبة الجديدة".

والإثنين، قال مصدر مقرب من المكتب التنفيذي للحركة، في تصريح للأناضول، إن الغنوشي "لم يحل المكتب التنفيذي، لكن حوله إلى تصريف أعمال".

ووفق المصدر، يعتزم رئيس حركة النهضة "وضع تصور جديد للقيادة التنفيذية للحركة"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.