كورونا.. 4 وفيات بالسودان وتونس بلا إصابات لليوم الثاني

تونس، الخرطوم / عادل الثابتي ، عادل عبد الرحيم / الخليج 365

- الإصابات ارتفعت في السودان إلى ألف و526 منها 74 وفاة و161 حالة شفاء

- حصيلة الإصابات استقرت في تونس عند ألف و32 منها 45 وفاة و727 حالة شفاء

أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات بـ"كورونا"، فيما خلت تونس من أي إصابات لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان، ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 74، والإصابات إلى ألف و526 إثر تسجيل 161 إصابة و4 وفيات.

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وأشار البيان إلى تماثل 12 مصابا للشفاء من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 161، وحالات الشفاء محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين، عدم تشخيص أي إصابة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات استقرت عند ألف و32، منها 45 وفاة و727 حالة شفاء.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و268 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 287 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و533 آلاف، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.