تركيا تقدم مساعدات غذائية لـ 3500 أسرة في عفرين السورية

هطاي/ جم كنجو/ الخليج 365
قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، مساعدات غذائية لـ 3 آلاف و500 أسرة محتاجة بمنطقة عفرين شمالي سوريا.
وفي تصريح صحفي، الثلاثاء، أوضح المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، أن الهيئة تواصل أنشطة الإغاثة للمدنيين المحتاجين في عفرين خلال شهر رمضان.
وأكد أنهم وزعوا طرودًا غذائية على المدنيين في مدينة عفرين وريفها، مضيفًا: "بسبب فيروس كورونا بدأنا أنشطتنا الرمضانية في عفرين مبكرًا، وخلال فترة 45 يومًا تمكنا من الوصول إلى 20 ألف مدني عبر تقديم المساعدات لـ 3 آلاف و500 أسرة".
وأشار إلى أن منطقة عفرين شهدت قدوم موجة نازحين كبيرة من إدلب مطلع العام الحالي، مشددًا أن الهيئة ستواصل أنشطتها الإغاثية للمدنيين المحتاجين في سوريا.
وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي، الذي سيطر عليها لـ 6 سنوات، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني.
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