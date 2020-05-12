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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تويوتا تكشف عن نسخة خاصة ستطرح للسوق الأوروبية العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات عن نسخة خاصة ستطرح للسوق الأوروبية العام المقبل من طرازHighlander.
ووفقا للعين، نقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات ،اليوم الثلاثاء،اللقطات الرسمية للطراز الذي سيتوفر بـ 7 مقاعد من الداخل، ومن المقرر بدء الطرح للبيع أوائل يناير المقبل.
ودعمت تويوتا أسطولها من السيارات العائلية الكبيرة من الداخل، بالسوق الأوروبية، بهذه النسخة الجديدة من طراز Highlander، التي تنضم لموديلات من نفس الفئة توفرها تويوتا في أوروبا مثل طراز C-HR وطرازRAV4.
والنسخة الأوروبية من طراز تويوتا Highlander بمحرك Atkinson-cycle يعمل بالجازولين بسعة 2.5 لتر، يدعمه المحرك الكهربائي ، وينتجان معا قوة إجمالية تصل لـ 244 حصانا.
ومن المقرر أن تعلن تويوتا عن تفاصيل سعر النسخة الأوروبية قبل طرحها للبيع مباشرة بالأسواق.
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