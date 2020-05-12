الكويت والإمارات تعلنان خفضا إضافيا طوعيا في إنتاج النفط

دبي - بواسطة محمد فارس © Aleqtisadiyah قدمت بواسطة

«الاقتصادية» من الرياض

أكد الدكتور خالد الفاضل؛ وزير النفط الكويتي وزير الكهرباء والماء بالوكالة، أمس، تأييد دولة الكويت لجهود السعودية من أجل إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وبحسب "رويترز"، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الفاضل؛ وزير النفط، قوله إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا إضافية في حزيران (يونيو) فوق التزامها بموجب اتفاق "أوبك+"، وذلك بشكل "طوعي".

وأعلن الفاضل؛ تأیید الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معربا عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

في حين، أكد وزير الطاقة في الإمارات أن بلاده ستجري خفضا طوعيا إضافيا 100 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي في حزيران (يونيو).