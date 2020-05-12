قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مددت قرارًا بمنع عمل تلفزيون "فلسطين" التابع لها ستة أشهر أخرى في مدينة القدس، وأوضحت في بيان أنها "ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي؛ لأنها تؤمن أن من مهتمها ومسؤولياتها نقل الحقيقة في الظروف كافة مهما كانت صعبة".
وجاء في القرار الصادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بحسب رويترز، أنه قرر تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في نطاق دولة إسرائيل لأن ذلك مخالف للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994، وكانت إسرائيل قد أصدرت في نوفمبر الماضي قرارًا بمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس إضافة إلى مؤسسات فلسطينية أخرى.
وقالت الهيئة في بيانها إن القرار الإسرائيلي "تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي.. لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تمدد منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.