دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية إسرائيل تمدد منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس 6 أشهر

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل مددت قرارًا بمنع عمل تلفزيون "فلسطين" التابع لها ستة أشهر أخرى في مدينة القدس، وأوضحت في بيان أنها "ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي؛ لأنها تؤمن أن من مهتمها ومسؤولياتها نقل الحقيقة في الظروف كافة مهما كانت صعبة".

وجاء في القرار الصادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بحسب رويترز، أنه قرر تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في نطاق دولة إسرائيل لأن ذلك مخالف للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994، وكانت إسرائيل قد أصدرت في نوفمبر الماضي قرارًا بمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس إضافة إلى مؤسسات فلسطينية أخرى.

وقالت الهيئة في بيانها إن القرار الإسرائيلي "تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي.. لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".