تويتر يحارب "أكاذيب كورونا".. دون استثناء

تويتر كشف، عبر مدونته، أن الإجراء لن يقتصر فقط على نص التغريدات، بل سيشمل أيضا أي فيديوهات، أو صور ملحقة بها.
وأوضح الموقع لاحقا، عبر أحد كبار مسؤوليه، أن هذه السياسة الجديدة لن تستثني أحدا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها حتى على التغريدات الخاصة برؤساء وزعماء العالم.
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وستعتمد سياسة تويتر الجديدة على تصنيف المعلومات وفق 3 مستويات، تبعا لدرجة خطورتها المحتملة، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".
ولم يكشف تويتر عن المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تحليل وفرز التغريدات المشتبه بها، مشيرا فقط إلى اعتماده على أنظمة خاصة تراقب المحتوى الخاص بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاون مع من وصفهم بـ"الشركاء الموثوقين" لتحديد مستوى خطورة هذه التغريدات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.