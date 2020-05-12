تويتر يحارب "أكاذيب كورونا".. دون استثناء

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر تويتر: استخدمنا بيانات مستخدمين لغرض الدعاية دون إذن

تويتر كشف، عبر مدونته، أن الإجراء لن يقتصر فقط على نص التغريدات، بل سيشمل أيضا أي فيديوهات، أو صور ملحقة بها.

وأوضح الموقع لاحقا، عبر أحد كبار مسؤوليه، أن هذه السياسة الجديدة لن تستثني أحدا، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها حتى على التغريدات الخاصة برؤساء وزعماء العالم.

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وستعتمد سياسة تويتر الجديدة على تصنيف المعلومات وفق 3 مستويات، تبعا لدرجة خطورتها المحتملة، وفقا لما أورده موقع "ماشبل".

ولم يكشف تويتر عن المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تحليل وفرز التغريدات المشتبه بها، مشيرا فقط إلى اعتماده على أنظمة خاصة تراقب المحتوى الخاص بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التعاون مع من وصفهم بـ"الشركاء الموثوقين" لتحديد مستوى خطورة هذه التغريدات.