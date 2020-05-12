عمان تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع حالات الشفاء لـ 1250

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، منها (33) حالة لعمانيين، و (115) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) مع ارتفاع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ( 1250 )، بحسب صحيفة عمان.
كانت أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعمان، عدة قرارات منها : تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م ، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها ، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.
كما اتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.
كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.
كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.
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