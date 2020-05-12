رويترز: لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الأربعاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مقرب للحكومة إن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء، عقب اجتماع تمهيدي عُقد أمس الاثنين وذلك بعد أن تقدمت بيروت بطلب رسمي للحصول على مساعدة.

وذكرت صحيفة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق أن مسؤولين بالحكومة اللبنانية عقدوا محادثات مع صندوق النقد الدولي يوم الاثنين، عقب طلب رسمي من بيروت لمساعدة من الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري وأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت عبر الإنترنت أمس الاثنين.

وذكرت الجمهورية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تذكر أسمائها أن الجانب اللبناني كان برئاسة وزير المالية غازي وزني. وقال التقرير عن الاجتماع "كانت أجواؤه مريحة، وسيُستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في الساعات المقبلة".

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ويطلب لبنان مساعدة من صندوق النقد الدولي مع مواجهته لأزمة مالية حادة.