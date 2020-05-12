مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته بحجر

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

قتل جندي إسرائيلي، صباح الثلاثاء، متأثرا بإصابته بحجر في رأسه أثناء اقتحام بلدة فلسطينية شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الجندي عميت بن إيغال (21 عاما) من وحدة "غولاني"، التي تعتبر من قوات النخبة في المشاة، قُتل صباح اليوم؛ "نتيجة إصابته بحجر أُلقي على رأسه".

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وأضاف أن الجندي أصيب "خلال عملية لاعتقال فلسطيني في بلدة بعبد" بقضاء جنين، دون تقديم تفاصيل أخرى.

وعادةً ما ينفذ الجيش الإسرائيلي مداهمات ليلية للبلدات الفلسطينية في الضفة، ويعتقل أفرادا منها بدعوى أنهم "مطلوبين" لأجهزته الأمنية.

وتنشب جراء ذلك، في كثير من الأحوال، مواجهات بين القوة المقتحمة وسكان تلك البلدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.