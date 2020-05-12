طيران الجيش الليبي يستهدف شاحنتي وقود لمليشيا حفتر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، استهداف شاحنتي وقود لميليشا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو، أورده حساب عملية "بركان الغضب" على "تويتر".

وقال قنونو إن "سلاح الجو استهدف شاحنتي نقل وقود في (بلدة) الشويرف (400 كلم جنوب شرق طرابلس) كانت في طريقها لامداد ميليشيات حفتر الإرهابية في العدوان على طرابلس".

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وأوضح أن "المنطقتين العسكريتين (الغربية والوسطى) مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يُمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود".

ونشر حساب عملية "بركان الغضب" مقطعا مصورا لتوثيق عملية استهداف شاحنتي نقل الوقود.

وتنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل تلك الميليشيات هجوما فاشلا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

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