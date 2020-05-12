كيف نفكر ونبني حياتنا ، لعل كل شخص يطبق هذه المعادله في منظومة التفكير على نفسه هل هي واقعيه ام لا ؟
ماهي منظومة التفكير ؟
معلومة > تفكير > عاطفه >سلوك > وتكرار السلوك يوجد عاده ، لاحظ انها منظومة منتظمة بحلقات مترابطة ومتسلسلة لاينفك بعضها عن بعض هذا ينتج هذا .
تبدا في معلومة وتنتهي ببناء عادة ( اساس نظامها وعملها المعلومات ) .
اذ لم توجد المعلومة فلاتفكير ولاعاطفة ولاسلوك ولاعادة .
ان التطبيق للمعلومات في منظومة التفكير حاصل في حياتك سواء ادركت ذلك وعلمته ام لا حاصل تلقائي وطبيعي فانتقي معلوماتك بعنايه ، هذا ماتعلمته من معلمي الفاضل الدكتور محمد المحسن .
كتبه: محمد بن سعد البشري
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