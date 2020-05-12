دردشة مع الإعلامي “عبدالرحمن الشعبي”

ضيفنا في هذه الدردشة، خفيف الظل، ملم بكافة الجوانب الرياضية ، طيب القلب ، الابتسامة لا تفارقه ، محبوب من جمهوره قبل ضيوفه ، إنه الإعلامي ” عبدالرحمن الشعبي”

س1 / لكل شخص لم يعرفك عن قرب ، من أنت ؟

عبدالرحمن الشعبي. مذيع و مراسل ميداني. اعمل حاليا للقنوات الرياضيه السعوديه.

س2 /هل صحيح أننا في توتير مثاليين ؟

ليس الكل . البعض بالفعل يتصنع ذلك

س3 /هل غير “فيروس كورونا” عادتنا وتقاليدنا؟

لا اظن ذلك العادات والتقاليد لا تتغير ولكن غيرت بعض السلوكيات.

س4 /أظهرت السوشل ميديا العديد من المشاهير التافهين ، هل تؤيد هذه المقولة ؟

نعم صحيح ولكن من لديه طرح مميز وهادف يفيد المجتمع هو من بقي للان وسيبقى

س5 / من لاعبك المفضل ؟

ماردونا سابقاً و كرستيانو رونالدو حالياً

س6 /ناديك المفضل محلياً وعالمياً؟

الملكي الاهلي ???? ريال مدريد

س7 /من هو نجم الكوميديا العربي الأول ؟

عادل الامام . محمد هنيدي عبدالحسين عبدالرضا

س8 /مسلسك او برنامجك المفضل في رمضان ؟

البرنس محمد رمضان فقط. الباقي لم ينجح احد

س 9 / ما هو أصعب قرار اتخذته في حياتك ؟

رفض عقد عمل في قناة رياضية في دولة خليجية كانت ستغير حياتي للافضل واتخذت قرار الرفض لكوني مرتبط بعائلتي هنا في المملكة ولله الحمد كان القرار جيد

س10 / مطربك المفضل

كذا مطرب الاول عبدالحليم. و محمد عبده. و عبدالله الرويشد. عبدالكريم عبدالقادر . عبدالمجيد عبدالله

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س 11/ ما هو حلمك الذي لم يتحقق حتى الآن ؟

طموح الشخص لايجب ان يتوقف وجميع احلامي موكلها لله عز وجل واسال الله ان تتحقق

س 12 / بلدك المفضل الذي تحب أن تزوره ؟

اسبانيا المانيا

س 13 / كلمة ” احبك” لمن تقولها ؟

للوالده الله يحفظها و زوجتي الغالية و اولادي وبناتي

س 14 / في وقت الحجر المنزلي ، هل كنت تستطيع أن تستغني عن جوالك ؟

صعب جداً الاستغناء عن الجوال بصراحة

س 15 / في مجالك من هو قدوتك ؟

في الاعلام الاستاذ عادل عصام الدين والاستاذ محمد البكيري هما قدوتي ومن وقف معي في البدايات.

ابو لمى عملت معاه من ايام مجلة عالم الرياضه الى ان وصلت إلى القنوات الرياضية السعوديه

وابو خالد عملت معه في جريدة الرياضي و النادي و كان لتوجيهاته الفائده الكبيرة لي كل الشكر لهم .

س16 / هل تستطيع إخفاء أحزانك وآلامك ؟

نعم استطيع ولله الحمد و اشكوها لله عز وجل.

س 17 / لو طلب منك كتابة رسالة لمن توجهها ؟

الى مدير مدير عام القنوات الرياضية السعودية الاستاذ غانم القحطاني. ابوفيصل. واقول له وقفاتك معي لا تنسى ابداً و تعاملك الراقي معي ومع الكل بنفس الرقي .

منذ توليك مدير للقنوات عملت عمل جبار مع كافة الزملاء لقيت رضا المشاهد و لديك حمل كبير لقيادة دفة القنوات في قادم الايام وانت قدها و كلنا معاك.

س18 / مذيع او مذيعة تحب متابعته؟

تركي العجمه. عبدالرحمن الحميدي. مفرح الشقيقي.

س 19 / ماذا تشعر به عندما تشاهد العالم يتناقل أخبار وصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ؟

شعور لا يوصف فنحن ولله الحمد نعيش في ظل حكومتنا الرشيدة الملك سلمان و ولي العهد الامير محمد بن سلمان والفخر والشرف لهذه القنوات عندما تتناقل صورهم و اخبارهم نسأل الله ان يحفظ المملكة حكومة و شعباً

س 20 / كلمة النهاية، ماذا تعني لك؟

تعني الشكر لك اخي حسن على هذه الاستضافه و اختياري ضمن ضيوف صحيفتكم الجميلة والرائعة وتشرفت ان اكون معكم.