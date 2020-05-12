“وزير الرياضة” لن نستعجل مصير الدوري

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ان قرار استئناف النشاط الرياضي يعود إلى وزارة الصحة، وما ستقرره وفق دراستها الحالية لفيروس كورونا، كما بين أن هناك اجتماع يشمل الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والأندية، قد يتم خلاله تحديد المعايير للاتفاق على آلية استكمال الموسم، أو الإلغاء.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية في بث مباشر عبر حساب معهد إعداد القادةاستئناف الأنشطة يعتمد على دراسات وزارة الصحة حول فيروس كورونا ومدى انتشاره، نحن نقف مع الحكومة لتطبيق أعلى درجات الاحتراز، وليس هناك موعداً محدداً حالياً للعودة.

وأضاف: «لسنا متعجلين على عودة مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان، ونريد أن نأخذ وقتنا كاملاً قبل اتخاذ أي قرار، سنجتمع بكافة الأطراف، اتحاد القدم، والرابطة، والأندية، ونحدد معايير نتخذ على إثرها القرارات، سواءً الإلغاء، أو الاستمرار».

وتطرق الفيصل إلى احتمال تقليص عدد الأجانب، في ظل الأزمات المالية التي تواجهها الأندية محلياً، وعاليماً، قائلاً:« لا أظن أن تقليص عدد الأجانب في الوقت الراهن سيكون قراراً مجدياً ومفيداً، بل أنه قد يلقي بظلاله على ميزانيات الأندية كونها ستجبر على إجراء مخالصات مالية من شأنها أن تشكل أعباء على ميزانياتها، خصوصاً أن عقود عدد كبير من اللاعبين الأجانب تبقى فيها ما بين عامين إلى ثلاثة».

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وعن تشفير الدوري السعودي أوضح انه ليس ضمن الخطط المطروحة في الموسم المقبل ، وتطرق في حديثه لملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة وانه لا يوجد تاريخ محدد لإفتتاحه ، ولكن أؤكد أنه سيفتتح فب النثف الثاني من الموسم القادم ، وتطرق في حديثه لملعب جامعة الملك سعود مبيناً أن الوزارة لن تنافس الأندية ولا ننوي أبداً الدخول في هذا السباق، كما أننا نسعى للاستفادة من ملاعب الجهات الأخرى

وأوضح أن وزارة الرياضة ليس من مسؤولياتها توثيق البطولات .