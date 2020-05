دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady Aputure LS 300x : نظرة فاحصة على

Aputure LS 300x هو مصباح متعدد الاستخدامات ، أحادي النقطة ، ثنائي اللون. استطاع في وقت قصير الاستحواذ على شريحة كبيرة من السوق ، كان يهيمن عليها ، بشكل شبه حصري ، كلا من ARRI و Mole Richardson. حيث ابتعدت الصناعة في وقتنا الحالي عن تركيبات الإضاءة الساخنة الثقيلة و المستهلكة للطاقة والتي كانت موجودة في الماضي بشكل كبير.

شاهد الفيديو الترويجي قبل المتابعة :

……….

تضع LS 300x ابتكاراتها الحديثة في أيدي صانعي الأفلام المستقلين والوثائقيين ومصوري

الفيديو التجاريين ومنشئي المحتوى. فهو يعمل على توفير مزايا تقنية COB (رقاقة على اللوحة)

مع المرونة الإضافية لتركيب حامل Bowens، وأجهزة التحكم عن بعد، وخيارات تشغيل البطارية،

ونطاق الضوء الأبيض الموسع.

حتى وقت قريب ، لم تكن مصابيح LED ثنائية اللون ساطعة بما يكفي لمعظم صانعي الأفلام

لاستخدامها. حيث كانت جودة لون الضوء سيئة ، وتعديل درجة حرارة الضوء يعني قطع نصف

نصاعة الإضاءة. كما أنه احتياجك إلى تغيير درجة الحرارة عن طريق وضع مرشحات اللون كان

يؤدي إلى إ حداث ضجة كبيرة.

لكن الكثير من ذلك تغير مع LS 300x ، فعلى ارتفاع متر واحد (5500 كلفن) ، يزيد سطوعه قليلاً

عن نصف إضاءة Aputure C300D II (اللامع حقًا) ، والذي لا يزال كافياً لاستخدامه كضوء كامل

في وضح النهار و ذلك .إلى جانب ما يقدم من جودة الألوان الممتازة مع مؤشر التشابه الطيفي (ٍSII) ،

كالآتي : 85 عند 2300 كلفن و 74 عند 5500 كلفن.

جودة لون الضوء جيدة بما يكفي للسماح باستخدام الضوء في صناعة الأفلام التجارية حيث يحتاج اللونإلى الدقة.

يسمح نطاق CCT المتغير باللون الأبيض على هذا التركيب بضبطه من 2700كلفن إلى 6500كلفن.

وهذا يعد أقل بقليل من التنغستن وأعلى بقليل من ضوء النهار الأبيض، مما يجعل من السهل مطابقة الإضاءة العملية

في بعض المواقع.

كما يوفر حامل Bowens القياسي على جميع مصابيح COB LED من Aputure مجموعة من الخيارات

للمعدلات. يمكنك إضافة أبواب، والقباب الخفيفة، والفانوس، والضوء الموضعي، ومرفقات أخرى ، بنقرة بسيطة،

مما يجعل هذا الضوء الأكثر تنوعًا على الإطلاق.

يتضمن Aputure جهاز التحكم عن بعد القياسي ، ولكن هذا الضوء يتصل أيضًا بتطبيق Sidus Link

الذي يمكنه التحكم في Aputure C300D II و Aputure MC (ضوء RGBW الصغير المفيد).

إن تطبيق Sidus يسمح لك بالتحكم في الضوء دون الحاجة إلى إنشاء شبكة Ad-Hoc

حيث يمكنك بدلاً من ذلك اختيار اتصال عن طريق البلوتوث. كما ويمكنك ضبط السطوع

واللون وتأثيرات الإضاءة المشغّلة وإنشاء إعدادات مسبقة للإضاءة.

الوضع الجديد الأنيق الذي تجلبه LS 300x هو وضع السطوع الثابت. غالبًا مع تركيبات ثنائية

اللون، وأي ضبط درجة حرارة لون المصابيح الخاصة بك يؤدي إلى حدوث تحول في السطوع ،

ولكن عند استخدامك ل LS 300x ، وفي حال قمت بعمل بتصحيحات طفيفة على درجة الحرارة ،

أقرأ أيضا :درون Mavic Air 2 الجديدة من دي جي اي بتصوير فيديو 4K وصور فوتوغرافية بدقة 8K

ل

لتبريد ، تتميز الوحدة بمروحتين منخفضتين RPM تعملان على انتاج صوتًا باهتًا للغاية. هذه مشكلة

في بعض تركيبات LED منخفضة التكلفة المماثلة – حيث يمكن أن تصبح ضوضاء المروحة عالية جدًا.

إلا اننا لم يسبق أن لاحظنا ضوضاء المروحة مع Aputure 300D ، ولا نعتقد أنها ستسبب أي مشاكل

هنا أيضا.

هذا الضوء هو خطوة مهمة إلى الأمام في ساحة إضاءة الأفلام والفيديو. حيث نجحت Aputure في إنجاز

المهمة الصعبة المتمثلة في تصميم مصباح LED أحادي اللون ثنائي النقاط والذي لا يزال يتناسب تمامًا مع

مجموعة تركيب حاملات Bowens الرائعة. أعتقد أن الناس سوف ينظرون إلى الوراء ويتساءلون عما فعلوه

بدونه.

ميزات Aputure Light Storm LS300X

2700K to 6500K ثنائي اللون قابل للتعديل

25800 lux @ 5500K

85 SSI @ 3200K and 74 SSI @ 5500K

الأجهزة عن بعد وتطبيق Sidus

جودة البناء

جبل بوينز للمعدلات

خالي من الوميض

تأثيرات الإضاءة

وضع السطوع المستمر

السعر 1.199 دولارا أمريكيا

هذا بالتأكيد استثمار مفيد إذا كنت في السوق للحصول على أضواء جيدة.

يمكنك أن تفعل الكثير مع منتج محمول للغاية وسهل الاستخدام مثله

أطلبه الآن من :

(B&H, Amazon)

