MATRICE 300 RTK : طيارة بدون طيار

قامت DJI بالإعلان عن منصة الطيران الجديدة Matrice 300 RTK (طائرة بدون طيار) وسلسلة الكاميرات الهجينة Zenmuse H20 ، لتوفير "حل أكثر أمانًا وذكاء" لعملائها من المؤسسات. يقول DJI "إن M300 RTK هي الأولى من نوعها التي تدمج ميزات الطيران الحديثة ، والذكاء الاصطناعي المتقدم ، والاستشعار والتوجيه في 6 اتجاهات ، ونظام إدارة بدون طيار ، لمدة 55 دقيقة".

على الرغم من أنها موجهة أكثر نحو جمع البيانات والمسح لأغراض تجارية وصناعية ،

إلا أنها منصة محتملة رائعة لصانعي الأفلام أيضًا. يتميز جهاز OcuSync Enterprise

من DJI ، والذي يوفر ما يصل إلى ثلاث قنوات من فيديو 1080p حتى 15 كم ، مع

سعة حمولةضخمة تصل إلى 2.7 كجم لوزن إقلاع بالإضافة إلى تصنيف IP45.

كما يحتوي DJI على مجموعته الخاصة من كاميرات Zenmuse أيضًا ، ويقدم OcyuSync Enterprise

ما يصل إلى ثلاث قنوات فيديو 1080p تصل إلى حتى 15 كم. يدعم النظام أيضًا العديد من الطيارين للتحكم في

كاميرات Zenmuse المتعددة أيضًا ، بالإضافة إلى تقديم الطيارين تحكمًا كاملاً في الطائرة بدون طيار في حالة

فقدان أحد الإشارات.

.

كما ترى من الفيديو أعلاه ، تم تصميم الطائرة بدون طيار لتكون قوية جدًا عند التعرض

لعارض سوء و ذلك بفضل الوحدة التي تم تثبيتها بالاعلى حيث تظهر مستشعرات الرؤية

المزدوجة ووقت الرحلة (TOF) على جميع الجوانب الست للطائرة بدون طيار لتجنب

أقصى عقبة. على الرغم من أننا قد لا نجازف بالتحليق في جميع الأحوال الجوية ،

إلا أنها تم تصنيفها IP45 ، مما يعني أنه يمكنها التعامل مع الحطام الأكبر من 1 مم

ويجب أن تكون قادرة على التعامل مع كمية لابأس بها من المطر. اقرأ أيضا :كاميرا Sony FX9 تحصل على تحديث برمجي لتصوير فيديو 4K RAW بعمق الوان 16 بت

كاميرا DJI Zenmuse H20 ، التي تم الإعلان عنها للتو ، هي الأولى في خط جديد

من الكاميرات هجينة متعددة الاستشعار حيث تم اصدار نوعان منها: كاميرا بصرية هجينة

H20بنظام استشعار ثلاثي مع 20 ميجابيكسل ، 23x وكاميرا عريضة 12 ميجابيكسل.

كما يوفر أيضا جهاز تحديد مدى من الليزر لقياس المسافات من 3 أمتار إلى 1.2 كيلومتر.

H2OT هو مستشعر رباعي ، يحتوي على كل ما سبق بالإضافة إلى كاميرا حرارية 640 × 512.

هذه لن تكون طائرة بدون طيار للجميع. من المؤكد أنها لا تقدم الكثير من الجاذبية الجماعية

مثل Mavic Air 2 ، ولكنها بالتاأكيد منصة مثيرة للاهتمام توفر بعض المزايا الفريدة على

الأنظمة الأخرى الموجودة.

لا يبدو أن DJI قد أصدرت الأسعار علنًا ، ولكن تحقق من موقع DJI على الويب إذا كنت

تريد معرفة المزيد عن Matrice 300 RTK أو كاميرات سلسلة Zenmuse H20.

