شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية ولطيف فى البحرين وجو بارد فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التنوع فى الطقس على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث يتوقع خبراء الأرصاد بالسعودية، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق(الشرقية، تبوك ، الحدود الشمالية ،الجوف ، حائل ، القصيم ، الرياض ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (جازان ،نجران ،عسير ،الباحة ).

وفى البحرين، يتوقع الخبراء أن يكون الطقس حسن مع بعض السحب أحياناً وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق، أما فى الامارات، يتوقع الخبراء طقس مغبرا و غائما جزئيا، مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق(الشرقية، تبوك ، الحدود الشمالية ،الجوف ، حائل ، القصيم ، الرياض ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (جازان ،نجران ،عسير ،الباحة ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-40 كمساعة، وارتفاع الموج متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية تتحول جنوبية بسرعة 10-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسن مع بعض السحب أحياناً وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية من 13 إلى 18 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحياناً، وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة، ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 7 أقدام فى عرض البحر.

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درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية.. والصغرى 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75 بالمئة.. والصغرى 15 بالمئة.

الامارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد " أن يكون الطقس مغبرا و غائما جزئيا، مع انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحيانا على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، تؤدى إلى تدنى الرؤية الأفقية على بعض المناطق..

وحركة الرياح: شمالية غربية 25 - 35 تصل إلى 55 كم س أحيانا، و يكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 17:43 و المد الثانى عند الساعة 04:10 و الجزر الأول عند الساعة 45:10 والجزر الثانى عند الساعة 48:21 .

و فى بحر عمان يكون الموج مضطربا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:47 و المد الثانى عند الساعة 50:00 و الجزر الأول عند الساعة 55:19 والجزر الثانى عند الساعة 46:07 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 36 28 75 25 دبى 36 26 70 25 الشارقة 37 27 65 20 عجمان 36 26 70 25 أم القيوين 39 26 75 20 رأس الخيمة 40 25 80 20 الفجيرة 38 30 80 15 العين 39 25 80 20 ليوا 40 25 70 20 الرويس 35 25 70 35 السلع 34 24 70 20 دلما 31 27 80 35 طنب الكبرى 35 25 80 35 طنب الصغرى 35 25 80 35 أبو موسى 35 25 80 35 .