شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: منع التجول فى محافظة بيش بمنطقة جازان فى إطار مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، منع التجول على مدار (24) ساعة يومياً فى محافظة (بيش) بمنطقة جازان ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المملكة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال المصدر فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية واس أن القرار لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبى القطاعات الحيوية فى القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار فى أدائها أثناء فترة المنع.

وأضاف المصدر أن القرار يسمح - فى أضيق نطاق - للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحى السكنى الذى يقيمون فيه، وخلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصراً يوميًا.

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كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأوضح المصدر أن القرار ينص على منع ممارسة العمل بأى أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيى السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.