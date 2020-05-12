شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحكومة اليمنية تعتزم مواجهة التمرد المسلح فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة اليمنية فى الولايات المتحدة على تويتر اليوم الثلاثاء إن قوات الحكومة ستواجه "التمرد المسلح" للمجلس الانتقالى الجنوبى الذى أعلن الإدارة الذاتية فى جنوب البلاد. Advertisements وأعلن المجلس يوم 25 أبريل الإدارة الذاتية فى محافظات الجنوب، وهدد بإشعال الصراع مرة أخرى مع الحكومة فى الحرب المتعددة الأطراف باليمن.

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