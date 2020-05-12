شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الكويتية: وصول طائرة عسكرية كويتية من الصين محملة بمعدات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، وصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية قادمة من الصين اليوم الثلاثاء، محملة بشحنة من المعدات الطبية اللازمة للاستخدام ضمن جهود الدولة فى مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان صحفى - إن هذه الرحلة تأتى ضمن جهود التعاون المشترك بين (الدفاع)، ووزارة الصحة الكويتية، من أجل توفير المعدات الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الظروف، عبر رحلات الجسر الجوى التى تقوم بها الوزارة، ممثلة بالقوة الجوية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسيير أكثر من ست رحلات عبر الجسر الجوى بين الصين والكويت، من خلال طائرات القوة الجوية الكويتية، لنقل معدات ومستلزمات طبية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع نحو 50 طنا من تلك المستلزمات فى الرحلة الواحدة.