شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهنئ رئيس الوزراء العراقى الكاظمى على تشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث يوم الاثنين مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي.

وظل العراق بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدى فى نوفمبر، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير فى بيان إن ترامب تحدث مع الكاظمى "لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقى على حكومته".

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وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وقال "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقى للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

ووافق النواب العراقيون على حكومة الكاظمى يوم الأربعاء، وبعد ذلك بساعات فحسب، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنح العراق مهلة لمدة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، وقالت واشنطن إن الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة الجديدة.