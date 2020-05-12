شكرا لقرائتكم خبر عن خالــد العراقــي يسجــل «يا طـيبتي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي سجل المطرب العراقي خالد العراقي أغنية جديدة من ألحانه بعنوان «يا طيبتي»، وهي من كلمات حسين الركابي وتوزيع فرات تركي. وذكر خالد العراقي أن «تسجيل الأغنية برغم الظروف الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار «كورونا» يمثل رسالة للجميع مفادها أن الحياة يجب أن تستمر برغم المخاطر والمخاوف». وتوقع العراقي، أن «تحظى الأغنية بانتشار جيد، لأنها معبرة وتمثل لسان حال الكثير من الناس».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالــد العراقــي يسجــل «يا طـيبتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.