وفاة جيري ستيلر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الممثل الأمريكي بن ستيلر على «تويتر» وفاة أبيه الفنان جيري ستيلر، الذي لعب دور الأب في اثنين من أشهر المسلسلات الكوميدية وهما «ساينفلد» و«كينج أوف كوينز»، عن عمر 92 عاماً.

وكتب بن الذي شارك والده التمثيل في أفلام مثل «زولاندر»: «يحزنني أن أعلن وفاة والدي»، مشيراً إلى أن الوفاة طبيعية.

كان ستيلر عضواً في فرقة كوميدية في ستينات القرن الماضي مع زوجته آن ميارا، لكنه ترك بصمة في مجال الفن بعد أن تجاوز 65 عاماً من العمر بدور الأب في «ساينفلد».