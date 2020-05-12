مناهج «علّم نفسك بنفسك»

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كيف ستكون انعكاسات الجيل الخامس للاتصالات على حياة العالم؟ أغلب الظن أن الكوكب سيردد مع سيد مكاوي: «أيامي بتحلوّ معاك»، على الرغم من أن الشعوب كأنما أصابها البطر، فلم تعد تشعر بالتطور، صار شيئاً مألوفاً.

الذين شهدوا مولد الشبكة وحين كانت تحبو، ويتذكرون كيف كان تنزيل مادة ضئيلة حجمها مئة كيلوبايت، لا تساوي صورة رديئة اليوم، يتطلب أكثر من نصف ساعة أحياناً، الآن صار عادياً تحميل فيلم 1.5 جيجابايت بأعلى جودة، صوتاً وصورة، في ثوانٍ؛ لأن سرعة مئة ميجابايت/ثانية في الشبكة، صارت أساسية في الإمارات مثلاً. «جي 5» ستجعل الشبكة أسرع عشرين مرة، وغداً ما لا تعلمون.

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أشار القلم إلى لقطة في مسلسل «النهاية» أظهرت صفاً دراسياً سنة 2120، فيه طلاب والمدرس يُلقي فيهم خطبة عصماء، لكن السبورة رقمية، السبورة تطورت لا العلوم التربوية في التدريس. لا علينا، فالجيل الخامس سيحل ألف مشكلة في بضع سنوات. القرن بعيد، وسيرى الناس كل عشر سنوات ما لم تره الأجيال في ألف عام. خذ مثلاً، نظارات الواقع الافتراضي، أو ما يعادلها ويشاكلها، ستجعل للتعليم إمتاعاً لا سابقة له، في كل العلوم. في الإنسانية كالتاريخ والجغرافيا وتاريخ الحضارات، يحيا الطالب افتراضياً جولة لا يعود يفصل فيها الواقعي عما سواه. يعيش بغداد في عهد الرشيد، ومصر كيلوباترا، وأثينا الإسكندر الكبير، وقرطبة ابن رشد أو روما كاليجولا. تخيل روائع دروس علم الأحياء، وبدائع الفيزياء. تصوّر مسيرة النفط من تحلل الكائنات البحرية والنباتات إلى صناعة البترول، تنقيباً واستخراجاً، المنصات البرية والبحرية، البتروكيمياويات.

بعد 2050 قد يغدو النفط مادة تدرّس في التاريخ وتاريخ السياسة والاقتصاد.

ماذا عن اللغات؟ نظارات الواقع الافتراضي لن تكون متصلة بالحواسيب، لوجود التشابكات المليارية الحرة، ما يمد جسوراً افتراضية بين الطلاب في شتى الأقطار. تزول حدود التربية والتعليم، ويصبح الأستاذ كأنه قائد أوركسترا. يغدو التعليم نوعاً من «علّم نفسك بنفسك»، لدراسة اللغة الصينية مثلاً، يستطيع الطالب أن يقضي الوقت الذي يريده في الصين، في حياة افتراضية واقعية؛ تجوال، وزيارة متاحف، ومحاورة مباشرة، من دون حدود ولا سدود، يزور الثانوية أو الجامعة، ويحضر كمستمع حر.

لزوم ما يلزم: النتيجة التذكيرية: ألا يحتاج دخول عصر الجيل الخامس وما بعده إلى استعدادات معينة، سياسية، اقتصادية، نفسية تصالحية مع الذات ومع العربي الآخر؟.

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