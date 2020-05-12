دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إحصاء رويترز: وفيات إحصاء رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 80 ألفا

(رويترز) - كشف إحصاء رويترز عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 80 ألف شخص يوم الاثنين وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه معظم الولايات تقريبا خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام.

وبلغ متوسط الوفيات اليومية في الولايات المتحدة ألفي حالة منذ منتصف أبريل نيسان رغم الجهود المبذولة لإبطاء تفشي الوباء.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 1.3 مليون حالة وتزداد الأرقام بشكل خاص في ولايات مسيسبي ومينيسوتا ونبراسكا مما ينذر بمخاطر موجة إصابات جديدة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)