شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تقرر عودة موظفيها للعمل فى المحافظات الخالية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول حكومي، إن مجلس الوزراء الفلسطيني، قرر عودة الموظفين الحكوميين لعملهم اليوم الثلاثاء كالمعتاد فى المحافظات الخالية من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء فى تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "اعتماد دوام كامل لموظفى مديريات الدوائر الحكومية فى المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا".

وأوضح أن الدوام يشمل "محافظات نابلس وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وأريحا وطوباس على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة إنه لليوم الرابع على التوالى لم تسجل أى حالة إصابة بفيروس كورونا فى الأراضى الفلسطينية.

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وأضافت فى بيان صحفى أمس الاثنين أنه تم تسجيل 16 حالة شفاء جديدة، وأوضحت الكيلة أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين استقر عند 547 .

وذكرت أن 348 حالة جديدة وضعت فى الحجر المنزلي، وتخضع الأراضى الفلسطينية لحالة طوارئ للشهر الثالث على التوالي.

وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وأبقت المساجد والمؤسسات التعليمية مغلقة.