دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بهذه الخطوات يُمكنك حذف سجل البحث في حسابك بإنستغرام

هل ترغب في حذف سجل البحث الخاص بك بحسابك على موقع الصور و الفيديو العالمي انستغرام بعد المئات من العمليات البحثية التي قمت بها للعثور على حسابات أشخاص معينة أو صورًا؟

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حذف سجل البحث في حسابك الخاص بموقع انستغرام سهلاً ولكن بمجرد حذف سجل البحث الخاص بك لن تتمكن من التراجع عنه لكن ربما ستجد بعض الحسابات التي بحثت عنها في الماضي تظهر لك على أنها نتائج مقترحة في صفحتك الرئيسية.

وهو مانستعرضه في التقرير التالي؛ حيث نذكر لك الخطوات التي يُمكنك عبرها حذف أرشيف البحث الخاص بك على حسابك بتطبيق انستغرام وهي كالتالي:

توجه إلى ملفك الشخصي في انستغرام ثم اضغط على الخطوط الثلاثة المجمعة في أعلى الزاوية اليمنى من حسابك.

اضغط على خيار "الإعدادات Settings"، في الجهة اليسرى بمجرد ظهور القائمة المنبثقة من الخطوط الثلاثة المجمعة ثم اضغط على علامة التبويب "الأمان Security".

اضغط على خيار "مسح سجل البحث بالكامل Clear Search History"، في هاتف آيفون ولأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أضغط "سجل البحث Search History".

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وسينقلك هذا الخيار إلى جميع عمليات البحث الأخيرة؛ حيث حيث يمكنك الضغط على خيار "مسح الكل Clear All" في أعلى الجهة اليمنى.المزيد:

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