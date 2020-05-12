شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 5381 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات، تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة إلى 18 ألفا و878 حالة.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسى المتحدث الرسمى عن حكومة الإمارات - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - ارتفاع عدد حالات الشفاء فى الدولة إلى 5,381 حالة بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراضه وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت أنه منذ بداية شهر مايو الجارى وحالات التعافى فى تزايد بعدما ارتفعت نسبة التعافى إلى 28.5% من إجمالى الحالات.
وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى تم الكشف ضمن الحالات المعلنة اليوم عن إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية، وتجمعهم لأداء صلاة التراويح، فى مخالفة لما صدر عن مجلس الإمارات للإفتاء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات الصحية من استرشادات وقائية ما تتسب فى نقل العدوى لبعض أفراد العائلة و الحجر على باقى أفراد الأسر.
وكشفت عن تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات إلى 201 حالة.. وتقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوى المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.
من جانبها أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمى عن القطاع الصحى بالإمارات أهمية مواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل إقامة التجمعات العائلية والتى تسببت بإصابة أفراد من 4 عائلات والحجر عليهم بعد تعرضهم للإصابة.
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