شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية السودانية" تشيد بدعم الاتحاد الأوروبى للنهوض بالاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزارة الخارجية السودانية بجهود الاتحاد الأوروبى ودعمه للشعب السودانى عبر مجموعة "أصدقاء السودان"؛ تشجيعا منها للنهوض بالاقتصاد السودانى وإصلاحه فى كافة المجالات.
وعبرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان بمناسبة الاحتفال بيوم أوروبا، عن تقديرها للزيارات رفيعة المستوى التى قام بها مسئولو الاتحاد الأوروبى فى سبيل تمتين العلاقات مع السودان فى الفترة الماضية، وآخرها زيارة المفوض السامى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل.
كان الدكتور إبراهيم البدوى وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني، أعلن أن مجموعة "أصدقاء السودان" فى الاتحاد الأوروبي، سيساندون بلاده بحزمة تبلغ 460 مليون يورو؛ تشجيعا للإصلاحات الجارية والبرنامج الطموح الذى قدمته حكومة الثورة السودانية لإنقاذ الاقتصاد.
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