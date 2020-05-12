الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 5891 مصابا و507 وفيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5891 حالة إصابة، و507 حالات وفاة.
وقال فورار فى مؤتمره الصحفى، إنه تم تسجيل 168 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ اجمالى الحالات التى تماثلت حالات للشفاء 2841 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز فى ولاية البليدة التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.
وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 14 مايو الجاري.
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