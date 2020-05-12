«الاتحادية للشباب» تناقش التكيف مع الأوضاع الراهنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقد مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب اجتماعه الثاني لسنة 2020، عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير الأدوات والمنصات التي تسهم في تمكين الشباب للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة ويخدم جهود دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.

ناقش الاجتماع منظومة المؤسسة للتكيف مع الأوضاع الراهنة، وجدول العمل في الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها، واستعراض إنجازات ومستجدات الربع الأول لخطط المؤسسة من العام الجاري والتقدم المحرز في مشروع المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي التي طورتها وزارة الموارد البشرية والتوطين وأبرز الحلقات الشبابية التي عقدها بالإضافة إلى شراكات المؤسسة الجديدة مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير مهارات الشباب كما تمت مناقشة السياسات الشبابية، مثل سياسة توعية الشباب بأساسيات بناء المسكن، ومختلف المبادرات الوطنية لرفع جاهزية الشباب لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بالإضافة إلى مناقشة الآليات التي ينتهجها المجلس لتعزيز مساهمة الشباب في خدمة المجتمع الإماراتي ورفاهيته، وبناء مستقبل مستدام للدولة، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

وترأست الاجتماع شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، بمشاركة أعضاء المجلس، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ورئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وناصر بن ثاني جمعة الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب ومها القرشي عضو مجلس الإدارة.

وقالت شما المزروعي: «نسعى في المؤسسة الاتحادية للشباب بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم ومساهمتهم في خدمة المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم وإبداعاتهم، مؤكدة أن شاب الإمارات أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة التحديات والأزمات الراهنة.

من جهته أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، أن طاقات الشباب هي المحرك الرئيسي لكل النشاطات والمبادرات الساعية إلى خدمة الوطن والمجتمع، لا بد أن يدرك شباب الوطن الدور المحوري الملقى على عاتقهم في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم، وأن يثابروا لاستغلال وقتهم ومهاراتهم لخدمة قضايا الوطن وتطلعاته في مختلف المجالات.

وقال: «تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير كل المستلزمات لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وفقاً للركائز الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب، وتسعى لإشراكهم في صناعة مستقبل الإمارات بمختلف القطاعات، فهم أغلى الموارد التي تملكها الدولة وحجر الأساس في التنمية المستدامة».

من جانبه قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: إن الفترة الماضية شهدت تواصلا وتفاعلا بين المؤسسة الاتحادية للشباب أكثر من أي وقت مضى، سواء عبر تطوير وتصميم المبادرات الجديدة أو باستفادة الشباب من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة في مختلف مسارات بناء الشخصية.

وأضاف: حرصت المؤسسة بالعمل مع الشباب على تحويل التحديات الراهنة إلى فرص، والعمل لما بعد كوفيد 19، فتمكنا من تحقيق الأثر المأمول من مختلف المشاريع من خلال بدائل مرنة تستفيد من التقنيات الرقمية، وتستثمر في وقت الشباب وطاقاتهم لتطوير مهاراتهم وصقل مهاراتهم وتوجيهها نحو خدمة الآخرين.