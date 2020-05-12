سيف بن زايد: الإمارات تفوقت في التعامل مع الأزمات الاستثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تفوقت في التعامل المتميز مع جميع الأزمات والظروف الاستثنائية وجعلت الإيجابية أساس العمل لتحقيق التنمية.

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وأشار سموه إلى أن حكومة دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات ورؤى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت جاهزة بكوادرها الوطنية قبل الأزمة، وبفضل الإيجابية التي زرعها سموه في أبناء الوطن والعمل بروح الفريق الواحد والتواصل المباشر والتعامل الإنساني وخلق الفرص والبحث عن المستقبل والاستفادة من الدروس، أصبحت قادرة على متابعة العمل والعبور إلى المستقبل وما بعد «كوفيد 19» بجاهزية أكبر وكفاءة عالية.

جاء ذلك، في كلمة سموه «عن بعد»، في اجتماع حكومة دولة الإمارات، وقال سموه إن دولة الإمارات أصبحت في مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن توظف التجارب الناجحة والمخرجات التي تقدمها القمة العالمية للحكومات، باعتبارها منصة عالمية لتعلم الحكومات ونقل الخبرات والتجارب الرائدة، في تعزيز مكانتها واستعدادها لجميع الظروف والأزمات، ما انعكس على الأسلوب الاستثنائي في التلاحم بين الشعب والقيادة.

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أنه في الوقت الذي كان هم الدول منصباً على ما يجري داخلها من تداعيات نتيجة انتشار الفيروس، وظفت الإمارات إمكاناتها ليس فقط لمساعدة العالقين من أبنائها خارج الحدود، بل ساعدت العالقين ومن تقطعت بهم السبل من مختلف الدول الشقيقة والصديقة بصرف النظر عن أي اعتبار ما أكد الروح الإيجابية التي تتمتع بها الدولة.