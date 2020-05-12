علماء العالم يتحدون لإطلاق مـشروع عمـلاق لعـلاج «كـوفيـد ـ 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينما يحاول العالم إنقاذ الأرواح والاقتصاد من بلية كورونا، تسارع 7 دول أوروبية إلى إطلاق مشروع عملاق، يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج للوباء الذي حصد أكثر من 280 ألف روح حتى أمس الاثنين.

وأطلقت الدول الأوروبية السبع، مشروعاً عملاقاً يشارك فيه خبراء الطب والأحياء وكبرى شركات الكمبيوتر، للبحث عن علاج كورونا، باستخدام التقنيات الرقمية، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للمفوضية الأوروبية على تويتر، أمس الأول الأحد.

وأشارت المعلومات إلى أن العلماء في الدول السبع، اتفقوا على مشاركة جميع المعلومات البحثية لديهم على نطاق واسع باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة، تسمح لجميع الباحثين المشاركين في المشروع بالوصول إلى أي معلومات مطلوبة، خلال عملية البحث والتجارب الخاص باكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد 19».

أفضل العقول

كما أضاف موقع المفوضية الأوروبية، أن الخبراء شكلوا تحالفاً علمياً غير مسبوق، يشارك فيه أفضل العقول من الباحثين في المجالات التقنية والطبية وعلوم الأحياء المرتبطة بالطب، مشيراً إلى أن التحالف يضم عدداً من شركات الأدوية العملاقة، إضافة إلى شركات جديدة انضمت إليه.

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ومن المفترض أن يتكون التحالف من شركات خاصة وعامة، في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، وإسبانيا والسويد وسويسرا، بحسب الموقع، الذي أوضح أن الخبراء من تلك الدول يعملون معاً للبحث عن علاج لمصابي كورونا.

وثيقة سرية خاصة

وبينما توقع شركات الأدوية الخاصة والعامة، المنضمة للتحالف، وثيقة خاصة بعدم الكشف عن أي محتويات العمليات البحثية التي يقودها التحالف العلمي الدولي، الذي تعمل تحت مظلته حالياً 8 شركات أدوية كبرى منذ 10 أبريل/نيسان الماضي، تجري مناقشات مع شركات أخرى للانضمام للتحالف العلمي الذي يهدف إلى إيجاد علاج للمصابين بفيروس كورنا المستجد.

وتتيح المبادرة للباحثين في شركات الأدوية المنضمة لها، أن تصل إلى المكتبات الطبية الخاصة بالتحالف التي تضم قاعدة بيانات هائلة لجميع أنواع الأدوية المتاحة، لتسريع عملية البحث الهادفة لإيجاد علاج كورونا.

وتسبب كورونا في وفاة أكثر من 280 ألف شخص حول العالم، كما خلف 4 ملايين إصابة. وبحسب الإحصائيات، يتركز حوالي 85% من الوفيات في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر/كانون الأول، وفق تعداد وضعته وكالة «فرانس برس» أمس الأول الأحد، استناداً إلى مصادر رسمية.(وكالات)