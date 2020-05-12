شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يبيعون تسجيلات 73 مليون شخص لمجهولين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل ما وصفته بفضيحة «الاختراق الأكبر»من نوعها في العالم.

وأكد موقع «إنجادجيت»، التقني المتخصص، إن مجموعة القراصنة «شايني هنترز» قرروا بيع حوالي 73.2 مليون تسجيل لمستخدمين، مدعومة بمعلومات شخصية وحساسة عن أصحاب التسجيلات.

وأوضح التقرير أن الهاكرز باعوا تلك البيانات السرية عبر «دارك ويب» (نطاقات إنترنت تستخدم للأنشطة غير الشرعية).

وأشار التقرير إلى أن 45 مليوناً من التسجيلات ترجع لتطبيقي دردشة، ومليون تسجيل لمستخدمي صحيفة «ستار تريبيون»، و8 ملايين تسجيل في مواقع الأزياء والأثاث الكورية الجنوبية. واعتبرت مؤسسات أمن سيبرانية عملية الاختراق الأوسع في العالم. بحسب «سبوتنيك».

كما ادعت مجموعة الهاكرز أنها تمتلك 500 جيجابايت من مستودعات بيانات «جيت هب» الخاصة بشركة «مايكروسوفت» الأمريكية.

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