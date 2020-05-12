شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد عالمي لمبادرة الأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء لرفع الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وام

توالت ردود الفعل المؤيدة لمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء بعد غد الخميس؛ من أجل أن يرفع الله وباء فيروس «كورونا» عن الإنسانية جمعاء، وأعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عن مشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في المبادرة، كما أعلن المجلس الإسلامي النيجيري والشيخ نعيم ترفانا، رئيس المشيخة الإسلامية، والمفتي العام لجمهورية كوسوفو، عن مشاركتهما في المبادرة، وقررت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية الانضمام إلى مبادرة الصلاة والصوم وعمل الخير والدعاء؛ من أجل الإنسانية.

كلمة للرئيس ويدودو في المناسبة

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية عن مشاركة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في المبادرة.

وقالت الوزارة والهيئة القومية للتغلب على الكوارث، إن الرئيس ويدودو ورئيس مجلس الشورى الإندونيسي والوزراء إضافة إلى زعماء الأديان فى إندونيسيا سيشاركون بالدعاء ضمن مبادرة «صلاة من أجل الإنسانية» الخميس المقبل، ومن المقرر أن يلقي عدد من القيادات الدينية كلمات بهذه المناسبة والدعاء «كل حسب معتقده» ومن المتوقع أن يمثل رجال الدين الإسلامي محمد قريش شهاب.

وتبث الكلمات على قناة تليفزيون إندونيسيا من الساعة التاسعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحاً تليها كلمة للرئيس الإندونيسي من قصر الرئاسة بمدينة بوجور.

تأييد الدعوة عملاً بهدي النبي الكريم

إلى ذلك، أعلن المجلس الإسلامي النيجيري عن مشاركته في الصلاة والدعاء والتضرع لله بصوت واحد ليكشف الله السوء عن الإنسانية جمعاء، بعد غد الخميس.

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وقال الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني، رئيس هيئة الإفتاء، رئيس المجلس الإسلامي النيجيري، في بيان صادر عن مكتبه، إن عموم المسلمين في نيجيريا يؤيدون هذه الدعوة، عملًا بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم- بالتزام التضرع إلى الله تعالى وقت الأزمات والشدائد، وعند نزول الأوبئة والأمراض؛ بل وفي جميع الأوقات.

تكاتف القيادات الدينية ضروري ومهم

من جانبه، قال الشيخ نعيم ترفانا، رئيس المشيخة الإسلامية والمفتي العام لكسوفو، في تصريحات أعلنها أمس الاثنين، مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف: «سرنا أن نجيب دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وأن نشارك في ذلك الحدث العالمي، إيمانًا منَّا بأن تكاتف القيادات الدينية من مختلف الديانات والمذاهب خلال الأزمات، التي تواجهها الإنسانية أمر ضروري ومهم لا مفرَّ منه».

مشاركة شيخ الأزهر والبابا زادت الحدث أهمية

وأضاف المفتي: إن مشاركة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبابا الكنيسة الكاثوليكية في هذه الصلاة، زادت الحدث أهمية، داعيًا الله - عزَّ وجلّ - أن يرفع هذا الوباء عن العالم، وأن نستغلَّ هذه الجائحة في تعميق التواصل والتقارب بين العالم أجمع.

بدورها، قررت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق المارونية الانضمام إلى المبادرة.

ودعا الكردينال بشارة الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق جميع المطرانيات والرعايا لإحياء يوم 14 مايو/‏أيار، بناء على دعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مضيفاً: «إنه تضامناً مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وجميع كنائس العالم ومع الأخوة المسلمين، ندعوكم لإحياء يوم 14 مايو في المطرانيات والرعايا، كما نحييه في الكرسي البطريركي».

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أطلقت، يوم السبت 2 مايو/‏أيار الجاري، نداءً عالميّاً إلى جميع الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجُّه إلى الله بعد غد الخميس، بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفع الله وباء «كورونا»، وأن يلهم العلماء اكتشاف دواء له، وأن يُنقذ العالم من تبعاته الصحية والاقتصادية والإنسانية.