مخاوف من موجة جديدة لـ«كورونا» تضغط على «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها أمس الاثنين منخفضة بعد موجة صعود الأسبوع الماضي مع تخوف المستثمرين من موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا بينما يعاد فتح عدة اقتصادات في أنحاء العالم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.31%، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 0.49%، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.73%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين، وحققت الأسواق البريطانية مكاسب قوية بعد أن أعلنت الحكومة الخطوط العريضة لخطط تخفيف تدريجي للإغلاق العام المفروض، في حين قفز سهم وايركارد الألمانية بعد تغييرات على مجلس إدارتها.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مواصلاً مكاسبه المحدودة حتى الآن منذ بداية مايو/‏أيار.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%، بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الأحد، إن الإغلاق الشامل لن يلغى لكنه شجع بعض الناس على العودة إلى العمل.

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وتتجه فرنسا أيضاً إلى تخفيف حذر للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. لكن ألمانيا شهدت طفرة في حالات الإصابة بعد أيام من تخفيف المسؤولين إجراءات الإغلاق.

غير أن المؤشر الألماني ارتفع مع صعود سهم شركة المدفوعات وايركارد 10.8%، عقب إعلانها تغييرات في مجلس الإدارة وسط مزاعم بمخالفات محاسبية وإفصاحية تنفيها الشركة، وارتفعت الأسهم الإيطالية 1.2% بعد أن أحجمت موديز، الجمعة، عن خفض تصنيف إيطاليا الائتماني.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها في شهرين، الاثنين، مع تأهب مزيد من الدول لإعادة فتح الأعمال التجارية بعد إغلاقات فرضها فيروس كورونا، واقتداء بدلائل إيجابية من السوق الأمريكية. وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.1% إلى 20390.66 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إقفال له منذ السادس من مارس/‏آذار. وتصدرت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مكاسب السوق.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5%، مسجلاً 1480.62 نقطة، في أعلى إغلاق له خلال شهرين أيضاً، حيث شملت المكاسب جميع القطاعات الفرعية لبورصة طوكيو عدا خمسة. وقاد الصعود قطاعات النقل الجوي والبحري والحديد والصلب، وجميعها وثيقة الارتباط بالدورة الاقتصادية.

وقال ياسو ساكوما، مدير الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس: «صعود اليوم كان بقيادة بعض أبرز متذيلي قائمة الأداء في خضم تراجعات كورونا، مثل قطاع الطيران»، وصعدت أسهم الخطوط الجوية اليابانية 9.8% و«إيه إن إيه هولدنجز» 10.6%. (وكالات)