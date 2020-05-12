انخفاض مستمر لوفيات أوروبا وأرقام «مطمئنة» في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت أرقام ضحايا فيروس كورونا في أوروبا تتراوح بين الارتفاع، والانخفاض، بالتزامن مع بدء بعض الدول الرفع التدريجي لإجراءات الحظر، فيما يتواصل الوضع مقلقاً في روسيا، والولايات المتحدة، حيث يعمل البلدان على تكثيف عمليات التقصي عن المصابين.

وفي مؤشر عن نتائج مطمئنة، تراجع عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة في إيطاليا، إلى 999 شخصاً، للمرة الأولى منذ 10 مارس/‏ آذار، وفق ما أعلن الدفاع المدني الإيطالي.

وقال المصدر إن عدد الوفيات اليومية بلغ 179، بزيادة طفيفة عن الحصيلة اليومية المعلنة، أمس الأول الأحد، التي بلغت 165 وفاة، علماً بأنه اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أقل من مئتي حالة وفاة يومياً.

معدلات منخفضة في بريطانيا

وعاود معدل الوفيات اليومية انخفاضه في بريطانيا، بتسجيل 210 حالات، أمس الاثنين، مقارنة مع 269 حالة، أمس الأول الأحد، مع تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة الإصابات لل3 عالمياً. وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن حصيلة وفيات (كوفيد-19) في البلاد ارتفعت بذلك إلى 32065.

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وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الاثنين، عن تسجيل أدنى عدد للوفيات الجديدة «بكورونا» منذ مارس/‏ آذار، لكن مؤشر الإصابات الجديدة شهد قفزة كبيرة بواقع 3046 مقارنة مع 812 في اليوم السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات انخفض من 143 في الحصيلة اليومية السابقة إلى 123، أمس الاثنين، في أدنى رقم منذ سبعة أسابيع. وارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26744، فيما بلغ مجموع المصابين 227436 شخصاً.

وبينما تستعد الولايات المتحدة لتوسيع حملات الكشف والتقصي عن الوباء، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بإنهاء «عطلة العمل» السارية في روسيا منذ أواخر مارس/‏ آذار، والهادفة إلى تسهيل فرض العزل، ما يعطي إشارة الانطلاق لرفع تدريجي للقيود المفروضة في المناطق الروسية. وقال بوتين في خطاب متلفز إنه «اعتباراً من، الثلاثاء، (اليوم)، الثاني عشر من أيار/‏ مايو، تنتهي عطلة العمل السارية في البلاد التي تشمل كل القطاعات الاقتصادية.

لكن التصدي لجائحة (فيروس كورونا المستجد) لم ينته. الخطر لا يزال قائماً»، إلا أن هذا الإعلان الذي يأتي في وقت سجّلت فيه البلاد أكثر من 11 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لا يعني انتهاء عزل جميع الروس.

سيؤول تؤجل افتتاح المدارس

وأجّلت كوريا الجنوبية افتتاح المدارس ورياض الأطفال في البلاد، لمدة أسبوع إضافي، جراء عدوى جماعية بفيروس كورونا في الملاهي الليلية، في حي إيتايون في سيؤول. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، المرتبطة بالعدوى الجماعية في الملاهي الليلية، في الحي المذكور إلى 86 حالة، حتى ظهر أمس الاثنين. (وكالات)