شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يواصل تفشيه عربياً.. والسعودية تسجل 1280 حالـة شفـاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: عمّان- ”الخليج 365”

واصلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعها، أمس الاثنين، في السعودية، والبحرين، فيما لم تسجل فلسطين إصابات جديدة بالفيروس لليوم الرابع على التوالي، في حين أعلنت السلطات اليمنية عدن، مدينة «موبوءة».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس ، تسجيل 9 حالات وفاة، و1966 إصابة بكورونا.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 41014، و255 وفاة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 12737 شخصاً، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة.

وحذرت الوزارة، من التجمعات العائلية، مشيرة إلى أن ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

ارتفاع في البحرين واستقرار في السلطنة

وأعلنت كل من البحرين، وسلطنة عمان، أمس، بيانات جديدة حول حصيلة الحالات اليومية لفيروس كورونا، تشير إلى ارتفاع المعدل في البحرين، واستقراره في السلطنة.

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، بأنه تم تسجيل 216 حالة جديدة،فيما تعافى 82 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 2152 .

وفي سلطنة عمان، تم تسجيل 174 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الحالات إلى 3573 حالة، مع تسجيل 94 حالة شفاء، لتصل حالات الشفاء إلى 1211.

ولليوم الرابع على التوالي، تجاوز عدد الإصابات بكورونا المسجلة في قطر، الألف، في وقت لم تسجل أي حالة وفاة جديدة.

وأعلنت قطر، أمس ، تسجيل 1103 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23623 حالة، فيما تماثلت 87 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2840 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، أمس، ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 859 حالة بعد تسجيل 14حالة جديدة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، بينما بلغت حالات الشفاء 234 حالة.

فلسطين بلا إصابات جديدة لليوم الرابع

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وأعلنت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس ، لليوم الرابع على التوالي، في حين سجلت 16 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة الذين تعافوا ارتفعت إلى 67%.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس ، ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار الفيروس.

ودعا خلال ترؤسه اجتماع مجلس السياسات الوطني، إلى إعداد خطط تضمن احتفاظ مؤسسات القطاع الخاص بالعاملين.وأعلن وزير شؤون الإعلام، أمجد العضايلة، تطبيق الحظر الجزئي في عيد الفطر.وأكد العضايلة عودة حركة وسائل النقل، اليوم الثلاثاء، بشكل كامل لجميع الأرقام ، وعودة عمل الوزارات ومؤسسات القطاع العام للعمل ابتداء من 26 الجاري.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل 22 إصابة جديدة، بينها 12 مخالطاً لسائق شاحنة في محافظة المفرق الشمالية، وطالبان ضمن العائدين من الخارج، و8 سائقي شاحنات بإجمالي 562 حالة، مقابل شفاء شخص بإجمالي 390 متعافياً.

انتشار أمني في مصر لمنع التجمعات

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن أجهزة الوزارة تنفذ انتشاراً أمنياً مكثفاً، لمنع تجمعات المواطنين على مستوى الجمهورية،وغلق كل الشواطئ ، وطرق الكورنيش بالمحافظات، ومنع أي نشاطات فيها.

وكانت مصر،أعلنت أمس، تسجيل 346 إصابة جديدة بكورونا، و8 حالات وفاة، فضلاً عن تعافي 97 مصاباً ، ليصل عدد المتعافين إلى 2172 حالة.

وأعلنت السلطات اليمنية عدن، مقر الحكومة اليمنية مدينة «موبوءة»، أمس، بعد ارتفاع الإصابات فيها إلى 35، بينها أربع وفيات، مضيفة أن الانتقال من، وإلى عدن أصبح ممنوعاً .وأعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة «كورونا»، أمس الأول الأحد، اكتشاف 17 إصابة جديدة، منها عشر حالات في عدن،ما رفع الإصابات إلى 51، بينها 8 وفيات.

وألمح وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أمس ، إلى احتمال إعادة فرض حظر التجوال الشامل، او «الحظر الصحي المناطقي لحماية المواطنين من مخاطر تفشي الوباء.

وكان العراق أعلن ،أمس عن تسجيل وفاة واحدة و 51 اصابة جديدة ما رفع الاصابات الى 2818 حالة .

الجزائر: رفع الحظر بتسجيل صفر إصابات

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، أمس ، إن عدد الوفيات بكورونا، انخفض في بلاده مقارنة مع عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الأولى للوباء،وربط رفع الحظر بعدم تسجيل أي إصابة ووفاة بالفيروس .

وأعلنت الجزائر،أمس ،تسجيل 168 إصابة جديدة وخمس وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5891 حالة .