الإمارات ترحب باستضافة السعودية مؤتمر مانحي اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمؤتمر المانحين لليمن الذي من المقرر عقده خلال يونيو/حزيران المقبل، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو/حزيران، وسيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.

وأضاف البيان أن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيد لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.

وشدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الهادف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

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كما أكدت الوزارة في بيانها استعداد الإمارات لتقديم كل ما يُمكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.

وكانت السعودية أعلنت أول أمس الأحد، تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 في الثاني من يونيو المقبل، بمشاركة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن «المؤتمر سيعقد افتراضياً برئاسة المملكة».

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان صحفي، إن المؤتمر يعقد بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وأشار البيان إلى أن المملكة قدمت خلال السنوات الخمس الماضية، مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين، ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.

ودعا البيان الدول المانحة إلى دعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، والوقوف مع اليمن حكومة وشعباً.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إطلاق مبادرة «إمداد» لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين البلدين. وتستهدف مبادرة «إمداد» تحسين الحالة المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن في اليمن. (وام)