«موديـز»: وضـع أبوظبـي الائتمانـي قـوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبير أبو شمالة



أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» قوة الوضع المالي لإمارة أبوظبي وقالت في تقرير حديث حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: أن إجمالي الدين الحكومي للإمارة لا يزيد على 5% من إجمالي قيمة الأصول المدارة لدى جهاز أبوظبي للاستثمار. وقالت الوكالة إن الإمارة تتمتع بمستوى ناتج محلي مرتفع جداً للفرد، وهي بالإضافة إلى ذلك تملك احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات (سابع أكبر احتياطي في العالم، أو ما يعادل 138 مليار برميل نفط مكافئ) وبنية تحتية متفوقة وكل هذه عوامل إيجابية تدعم الجدارة الائتمانية للإمارة.

وتمنح الوكالة الإمارة تقييم Aa2 مستقر، ولفتت الوكالة إلى أن أبوظبي علاوة على ما تقدم تنعم بالاستقرار الأمني والسياسي وبعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي.

تقدر الوكالة إجمالي الناتج المحلي للفرد في أبو ظبي ب 153.68 ألف دولار وهو الأعلى بين الدول في نفس التصنيف الائتماني. وتقدر الوكالة إجمالي الناتج المحلي الاسمي لأبوظبي بحوالي 253.5 مليار دولار.

وقالت إن عائدات أصول «أديا» توفر مصدراً مستقراً إضافياً لعائدات الإمارة، لافتة إلى أن النظرة الائتمانية المستقبلية للإمارة هي مستقر.ولفتت الوكالة إلى أن تبعات «كوفيد-19» وأزمة تضخم المعروض النفطي سوف يكون لها انعكاساتها على عائدات الإمارة النفطية على المدى القصير، لكن هذه التبعات سيكون تأثيرها محدوداً في التقييم الائتماني للإمارة.