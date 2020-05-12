«الأوقاف» المصرية: وحدة قياس للـرأي العـام ومواجهـة التطــرف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني من أجل تفعيل سبل الرقابة الذاتية، وقياس مؤشرات الأداء، بصورة علمية ومنهجية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخاصة على صعيد ما يتعلق بالخطاب الديني.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان أمس الاثنين، إن الوحدة الجديدة تستهدف نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام، هي معركة الفكر والوعي، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعي الديني منهجًا ثابتًا، ما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.

وأوضحت أن الوحدة تضم عدداً من أساتذة الجامعات، ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام، برئاسة أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك بقصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية منها.