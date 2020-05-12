شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» المصرية: وحدة قياس للـرأي العـام ومواجهـة التطــرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني من أجل تفعيل سبل الرقابة الذاتية، وقياس مؤشرات الأداء، بصورة علمية ومنهجية، في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخاصة على صعيد ما يتعلق بالخطاب الديني.
وقالت وزارة الأوقاف، في بيان أمس الاثنين، إن الوحدة الجديدة تستهدف نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام، هي معركة الفكر والوعي، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعي الديني منهجًا ثابتًا، ما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.
وأوضحت أن الوحدة تضم عدداً من أساتذة الجامعات، ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام، برئاسة أحمد عبد الرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك بقصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، ولا سيما الشبابية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف» المصرية: وحدة قياس للـرأي العـام ومواجهـة التطــرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.